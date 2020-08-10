Сильная жара надвигается на ряд регионов России

Москва, 10 августа. Жаркая погода сохранится в течение недели в ряде регионов Сибири, на Алтае температура достигнет 35 градусов. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Омской, Томской, Новосибирской областях жаркая погода, около и выше 30 градусов сохранится до конца недели. Очаг положительной аномалии сместится к югу Красноярского края и к Хакасии», — говорит климатолог.

По его словам, температура слегка понизится на пару градусов, однако все равно будет выше нормы. При этом температура на Алтае будет достигать 35 градусов. Также Роман Вильфанд подчеркнул, что жаркая погода ожидает Ямал и Таймыр.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра отмечал, что бархатный сезон на черноморских курортах продлится до начала октября, что дольше обычного на 10 дней. Он подчеркнул, что деятельный слой Черного моря прогрет лучше благодаря летнему антициклону.