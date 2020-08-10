Россиян предупредили об опасности сайтов знакомств

Москва, 10 августа. Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов предупредил об опасности сайтов знакомств.

Как пишет «Прайм», сегодня большинство стереотипов о сайтах знакомств остались в прошлом. Онлайн-флирт перестал быть чем-то неприличным, а в условиях коронавирусных ограничений превратился в один из самых безопасных способов найти партнера или просто собеседника. Между тем, определенная доля риска все еще сохраняется, поскольку на подобных сайтах можно встретить и мошенников, и попросту ненормальных людей.

«Здесь не стоит терять бдительность, ведь определенный процент недобросовестных или психически неуравновешенных людей в таких сервисах будет всегда», — сказал Куканов.

Он отметил, что следует соблюдать осторожность, открывая присланные собеседником ссылки — они могут содержать вирусы. Также не спешите отправлять другим пользователям интимные фото — убедитесь, что не имеете дело с шантажистом.

Каким бы романтическим не было ваше общение с онлайн-собеседником, следует всегда сохранять трезвую голову и критически оценивать процесс взаимодействия с другими пользователям. Как только вас попросят перевести деньги или совершить некие операции с банковской картой — будьте уверены: по ту сторону монитора с вами говорит мошенник.