В Совбезе назвали основателя «Белых касок» мошенником

Москва, 10 августа. Основатель «Белых касок» Джеймс Ле Мезюрье на протяжении многих лет «водил за нос» власти США, Великобритании, Германии и других стран. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

«Оказалось, что руководивший ими («Белыми касками». — Прим. ФАН) британский подданный Джеймс Ле Мезюрье — мошенник, которого интересовала лишь роскошная жизнь. Он годами водил за нос власти США, Британии, Германии, Дании, Нидерландов, получал гигантские гранты и за них был готов фабриковать какие угодно «сенсационные» материалы», — говорит Венедиктов.

Он отметил, что итогом деятельности Ле Мезюрье стал громкий скандал, а сам основатель «Белых касок» по официальной версии покончил с собой.

Тело Ле Мезюрье было обнаружено под окнами его стамбульской квартиры в ноябре 2019 года. Прокуратура Турции посчитала, что криминала в его смерти нет, и закрыла уголовное дело.

Однако, как писало турецкое издание Hurriyet, за три дня до смерти в письме спонсорам Ле Мезюрье признался в мошенничестве. Незадолго до его гибели голландские аудиторы обнаружили поддельные квитанции на 50 тыс. долларов в возглавляемой Ле Мезюрье организации Mayday Rescue, через которую финансировались «Белые каски».

Ранее российский политолог Константин Соколов отмечал, что в гибели Ле Мезюрье могли быть заинтересованы западные спецслужбы. По его словам, он был носителем секретной информации, которая могла разоблачить подлинную деятельность «Белых касок» в Сирии. Его внезапная смерть оказалась наиболее выгодна именно Западу.

Напомним, что «Белые каски» — псевдогуманитарная организация, непосредственно связанная с террористами из запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.