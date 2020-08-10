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В Совбезе назвали основателя «Белых касок» мошенником

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В Совбезе РФ рассказали, как основатель «Белых касок» «водил за нос» Запад

Москва, 10 августа. Основатель «Белых касок» Джеймс Ле Мезюрье на протяжении многих лет «водил за нос» власти США, Великобритании, Германии и других стран. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

«Оказалось, что руководивший ими («Белыми касками». — Прим. ФАН) британский подданный Джеймс Ле Мезюрье — мошенник, которого интересовала лишь роскошная жизнь. Он годами водил за нос власти США, Британии, Германии, Дании, Нидерландов, получал гигантские гранты и за них был готов фабриковать какие угодно «сенсационные» материалы», — говорит Венедиктов.

Он отметил, что итогом деятельности Ле Мезюрье стал громкий скандал, а сам основатель «Белых касок» по официальной версии покончил с собой.

Тело Ле Мезюрье было обнаружено под окнами его стамбульской квартиры в ноябре 2019 года. Прокуратура Турции посчитала, что криминала в его смерти нет, и закрыла уголовное дело.

Однако, как писало турецкое издание Hurriyet, за три дня до смерти в письме спонсорам Ле Мезюрье признался в мошенничестве. Незадолго до его гибели голландские аудиторы обнаружили поддельные квитанции на 50 тыс. долларов в возглавляемой Ле Мезюрье организации Mayday Rescue, через которую финансировались «Белые каски».

Ранее российский политолог Константин Соколов отмечал, что в гибели Ле Мезюрье могли быть заинтересованы западные спецслужбы. По его словам, он был носителем секретной информации, которая могла разоблачить подлинную деятельность «Белых касок» в Сирии. Его внезапная смерть оказалась наиболее выгодна именно Западу. 

Напомним, что «Белые каски» — псевдогуманитарная организация, непосредственно связанная с террористами из запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Источник: РИА Новости
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