Гордон разочаровался в Киеве после поездки в Минск

Киев, 10 августа. Украинский журналист Дмитрий Гордон с разочарованием сравнил условия жизни в городах Белоруссии и своей страны.

Недавний визит в Минск журналиста для интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заставил его переосмыслить реалии пост-майданной Украины. Известный своей антироссийской позицией Гордон в эфире телеканала «Наш» признал, что ему стыдно за Киев.

«Я объездил весь Минск вчера — мне стало стыдно за Киев. <…> Газоны подстрижены, красота, дома все чистенькие, аккуратненькие, рестораны — все такое, с любовью сделанное. Какие новые микрорайоны, какие новостройки, какой центр сохраненный — никаких небоскребов этих нелепых. Город для жизни, ну красиво», — говорит Гордон.

Журналист отметил, что белорусские власти не только облагораживают столицу, но и маленькие города. Это вызвало у него особое разочарование, так как в Украине даже столица не отличается подобным порядком.

Ранее сообщалось, что украинские СМИ крайне неоднозначно восприняли интервью белорусского президента Александра Лукашенко, данное тележурналисту Дмитрию Гордону. Издания с националистическим уклоном были оскорблены тем, что Лукашенко назвал Майдан «госпереворотом». Другие же СМИ отметили, что белорусский лидер позиционировал себя другом Украины.