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Названы новые востребованные профессии будущего

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Названы новые востребованные профессии будущего

Москва, 10 августа. Директор по развитию систем профессиональных квалификаций ВНИИ труда Ирина Волошина назвала новые востребованные профессии будущего.

Как пишет РИА Новости, каждая шестая компания в России ожидает появления новых профессий в ближайшее десятилетие. Связано это с модернизацией производства, внедрением цифровых технологий и обновлением существующих специальностей.

Опрос, проведенный ВНИИ труда показал, что примерно 25% респондентов полагают, что должны измениться требования к сотрудникам в рамках уже существующих профессий. К примеру, врачи и юристы все чаще используют средства дистанционных коммуникаций для удаленного консультирования, при этом суть их работы не меняется.

Названы новые востребованные профессии будущего

Развитие интернет-технологий, подчеркнула Волошина, привело к появлению новых профессий — компаниям требуются специалисты по интеграции облачных приложений, по работе с большими данными. Автоматизация на железнодорожном транспорте привела к появлению профессии оператора системы роботизированного управления терминально-складским комплексом, где сотрудник руководит погрузкой и разгрузкой, которая осуществляется в автоматическом режиме. Еще одна новая профессия на железной дороге — оператор удаленного управления подвижным составом.

«Это профессия, которая уже сейчас становится реальностью. Сейчас беспилотные локомотивы курсируют только по Московскому центральному кольцу, но постепенно они будут вытеснять привычные поезда. Задача оператора — контролировать движение из центра управления и, в случае нештатной ситуации, управлять поездом дистанционно», — рассказала Волошина.

Во многих сферах, отметила она, требуются операторы 3D-моделирования. Развитие цифровизации, подытожила эксперт, приведет к обновлению практически всех специальностей в большинстве отраслей — от нанотехнологий до сельского хозяйства.

Источник: РИА Новости
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