Россиянам старше 40 разъяснили порядок оплаты дополнительного выходного

Москва, 10 августа. Работники старше 40 лет, которым введен дополнительный выходной день на прохождение диспансеризации, будут получать средний заработок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

«С 11 августа 2020 года Трудовой кодекс дополняется нормой, устанавливающей гарантии работникам в возрасте 40 лет и старше при прохождении диспансеризации на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка», — отмечают в Минтруде.

Комплекс данных мероприятий направлен на предупреждение заболеваний и их выявление на ранних стадиях. Депутат Госдумы Ярослав Нилов недавно отмечал, что зачастую граждане обращаются к врачу, когда болезнь уже на серьезной стадии. По его словам, необходимо принимать меры на ранних стадиях, когда болезнь можно либо не допустить, либо купировать.

Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева ранее объяснила, как можно получить дополнительный выходной и что делать, если работодатель отказывает сотруднику в этом праве. Она уточнила, что работодатель обязан предоставить сотруднику оплачиваемый выходной для диспансеризации, как только с его стороны подается соответствующее заявление.