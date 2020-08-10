Россиянам рассказали, как получать пенсию в 90 тысяч рублей

Москва, 10 августа. Эксперты объяснили, как получать пенсию в 90 тысяч рублей — для этого потребуется много времени, выдержка и финансовая грамотность.

Как пишут «Известия», аналитик «Финама» Юлия Афанасьева подчеркнула, что пенсию в размере 90 тысяч рублей можно получать независимо от государства, если предварительно накопить 25 миллионов. Но на пути к этой цели можно и расстаться с накоплениями, потому что придется рисковать и инвестировать свои средства.

«Ели у человека есть один миллион рублей, которым он готов рискнуть на 20%, можно предложить инвестиции в биржевые индексы, сырье и валюту. Расчетный показатель доходности — около 35% годовых, если на рынке не будет потрясений, цели можно добиться за 10 лет», — рассказала Афанасьева.

По словам управляющего активами БКС Андрея Русецкого, чтобы на пенсии ежемесячно получать около 100 тысяч рублей, нужно ежемесячно инвестировать около 30 тысяч рублей в облигации, либо немногим более 14 тысяч — в сбалансированный портфель, состоящий на 80% из акций и на 20% из бондов.

Наиболее высокие пенсионные ожидания, по данным опроса НПФ Сбербанка, у москвичей, которые хотели бы получать около 92 тысяч рублей в месяц, уйдя на заслуженный отдых. В среднем по России размер «идеальной пенсии» составляет около 60 тысяч рублей, причем мужчинам нужно немногим больше денег, чем женщинам.