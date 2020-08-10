НПФ выплатят пенсионерам 20 млрд рублей до конца года

Москва, 10 августа. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в течение 2020 года выплатят своим клиентам более 20 млрд рублей. Выплаты коснутся пенсионеров, имеющих право в НПФ на пожизненные или срочные пенсии, а также наследников скончавшихся граждан.

Отмечается, что НПФ уже выплатили застрахованным лицам и их правопреемникам около 9,5 млрд рублей в первой половине этого года. К концу 2020 года сумма выплат достигнет 20 млрд рублей. К такому выводу пришел «Коммерсант», исследовав отчеты НПФ, данные Центробанка РФ, а также анализ проекта Pensopathology.

Отмечается, что выплаты клиентам частных фондов выросли почти в 3,5 раза, при этом их среднегодовой рост составил 27%. Однако реальные пожизненные или срочные пенсии составили лишь 5% от общих выплат, остальные деньги выплачиваются единовременно или же правопреемникам скончавшихся пенсионеров.

«Можно предположить, что из-за увеличивающихся выплат, а также из-за вознаграждений, взимаемых НПФ, объем скопленных фондами пенсионных накоплений будет стагнировать до 2022 года», — считает основатель проекта «Моя пенсия» Сергей Околеснов.

Ранее экономический эксперт Антон Шабанов рассказал, как можно приумножить пенсионные выплаты. Он обратил внимание на возможность создавать пенсионные накопления, которые в старости станут дополнительным доходом. Их можно делать в подконтрольных российскому правительству фонды, однако в каждом из них есть свои условия и требования для вложений.