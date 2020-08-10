Иосиф Пригожин раскрыл секрет своего похудения

Москва, 10 августа. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскрыл секрет похудения. В беседе с Пятым каналом он признался, что ему удалось сбросить «пятерочку».

Недавно поклонники обратили внимание, что супруг Валерии заметно постройнел. Подписчики буквально завалили Пригожина вопросами о его диете. Сам продюсер отмечает, что секрет его похудения прост — больше физической активности, меньше еды.

«На самом деле просто поддерживаем хорошую физическую форму в условиях карантина и отсутствия активностей. Поэтому ходим пешком, занимаемся физическими упражнениями и пытаемся поддерживать форму», — говорит Иосиф Пригожин.

По его словам, все просто и ничего сверхъестественного в этом нет.

«Естественно, конечно, надо рот зашить — по-другому никак», — добавил продюсер.

В июне Иосиф Пригожин отмечал, что благодаря примеру своего коллеги Максима Фадеева, он встал на беговую дорожку. Ранее Фадееву удалось сбросить 100 кг. Тогда Пригожин заявил, что «жестко поправился», добавив, что «необходимо срочно сбрасывать вес». Продюсер поблагодарил Фадеева за мотивацию.

Недавно Иосиф Пригожин опубликовал фотографии отдыха с Валерией на Северном Кавказе. Продюсер продемонстрировал, как они с супругой отведали целебный напиток.