Россияне стали меньше тратить денег на алкоголь

Москва, 10 августа. Продажи алкоголя в России с марта по июль 2020 года снизились на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на оператора фискальных данных «Такском», в середине марта продажи алкогольной продукции в РФ были несколько выше в сравнении с мартом 2019-го, но резко снизились к середине апреля, после чего начали постепенно восстанавливаться. Средняя цена на алкоголь в период с марта по июль 2020 года оказалась ниже на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Розничные продажи алкогольной продукции за указанный период снизились на 15%. Средняя цена за одну бутылку составила 203 рубля, это на один процент меньше, чем в марте — апреле 2019-го. Куда более серьезным стало падение продаж в заведениях общепита — более чем в два раза. Параллельно в кафе и ресторанах выросли цены — до 255 рублей за бутылку, или на три процента выше, чем в прошлом году.

Сильнее всего снизился спрос на шампанское — при той же цене, что в 2019 году, россияне покупали его на треть реже. Продажи крепкого алкоголя упали на 13%, при этом водка, коньяк, виски, бренди и другие напитки с «высоким» градусом подорожали в среднем на восемь процентов. Меньше пострадали от падения спроса производители пива и вина — их покупали на девять и семь процентов реже соответственно. Пиво при этом подешевело на четыре процента, вино подорожало на восемь процентов.

Большим спросом, нежели год назад, в России пользовался сидр. При цене в среднем в 103 рубля за банку или бутылку (на девять процентов дешевле, чем в 2019-м), его продажи выросли на семь процентов.

В общей структуре продаж алкогольных напитков доминирует крепкий алкоголь — 46%. Немногим уступает пиво с показателем в 42%. Вино и сидр занимают позиции в 10 и два процента соответственно. Примерно такое же распределение, отмечают специалисты, наблюдалось и год назад.