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На курортах России ожидается продолжительный бархатный сезон

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На курортах России ожидается продолжительный бархатный сезон

Москва, 10 августа. Бархатный сезон на черноморских курортах продлится до начала октября. Это дольше обычного на 10 дней, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Специалист отмечает, что в этом году бархатный сезон на российских курортах продлиться минимум на 10 дней дольше. Обычно он завершается в середине третьей декады сентября

«Не исключено, что и еще дольше — до середины октября. Но о таких позитивных прогнозах можно с уверенностью говорить лишь в сентябре», — говорит Вильфанд.

Климатолог говорит, что такие изменения связаны с тем, что деятельный слой Черного моря прогрет лучше обычного благодаря летнему антициклону.

«За счет летнего антициклона солнечная энергия поступала в нижние слои, поэтому накоплена большая энергия в деятельном слое Черного моря. Это тепло будет медленно расходоваться», — отметил научный руководитель Гидрометцентра

При этом купальный сезон в центре Европейской России уже подошел к концу. Роман Вильфанд подчеркнул, что в ряде регионов «жары уже не будет». По его словам, в этой части страны уже не будет сильной солнечной энергии, способной прогреть водоемы.

Ранее специалисты центра погоды «Фобос» пообещали комфортную для горожан погоду в Москве. 10 августа ожидается переменная облачность, в последующие дни возможны дожди и небольшое понижение температуры.

Источник: ТАСС
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