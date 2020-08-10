Северные надбавки могут распространить на удаленно работающих россиян

Москва, 10 августа. Выплаты северных надбавок, составляющие до 100% от зарплаты, могут быть распространены и на сотрудников, которые работают удаленно. Данный вопрос обсуждается рабочей группой, готовящей законопроект о дистанционной занятости ко второму чтению в Госдуме, передают «Известия».

Максимальные надбавки могут начать начислять тем, кто работает на Чукотке, в некоторых районах Якутии, на островах Северного Ледовитого океана и т. д. «Известия» отмечают, что их размер будет варьироваться в пределах 10-100% в зависимости от местности и периода.

По словам члена комиссии, вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей Федора Прокопова, сейчас данный вопрос никак не урегулирован ни в текущем законодательстве, ни в законопроекте.

«Нам предстоит понять, как доплачивать: по месту нахождения компании или по месту, где трудится удаленный сотрудник. Допустим, если компания в Норильске, а удаленный сотрудник в Сочи, положена ли ему северная доплата? А если наоборот?» — говорит Прокопов.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко отмечала, что более 70% работников в Москве работают на удаленной основе.

21 июля Госдума РФ в первом чтении рассмотрела законопроект об удаленной работе. Отмечается, что проект закона, определяющий понятие дистанционной работы, поддержали все фракции. Изменения будут сконцентрированы в главе 49.1 Трудового кодекса РФ.