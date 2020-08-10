NI предупредил США о трагических последствиях разведполетов у границ России

Москва, 10 августа. Журнал The National Interest (NI) предупредил США о трагических последствиях из-за разведывательных полетов у российских границ.

Издание сообщает, что участившиеся случаи воздушных перехватов американских разведывательных самолетов у рубежей РФ напоминают попытки взять Россию «на слабо», но такое подростковое поведение может закончиться трагически. Авторы статьи указывают, что вина за подобные инциденты полностью лежит на Вашингтоне, поскольку это именно войска НАТО обступили российские границы, а не наоборот.

Большинство случаев перехвата, отмечают аналитики, фиксируется над Черным и Балтийским морем. При этом США обвиняют Россию в попытке «самоутвердиться» и «спровоцировать» американских военных.

«По мнению американских чиновников, столкновения России с военными США обуславливаются попытками Москвы самоутвердиться в военном плане в областях рядом с российскими границами», — заявили авторы сюжета на канале ABC News.

NI отмечает, что большинство инцидентов происходит за тысячи километров от границ Соединенных Штатов, поэтому все действия РФ можно охарактеризовать как оборонительные.

«Реальность такова, что именно США и их союзники по НАТО обступают Россию, а не Россия обступает США, поэтому любые воздушные стычки нужно рассматривать в этом контексте», — сказано в публикации.

Подобные действия Вашингтона издание называет «подростковыми» и предупреждает, что «такая опасная холодная война с Россией может легко перерасти в настоящую».

«Чиновники, которые разрешают провокационные разведполеты вдоль российской границы, пытаются брать оппонентов «на слабо» — только в международном масштабе. Как видно на примере подобных игр, они могут закончиться трагически. Ответственным военным и гражданским чиновникам не следует вести себя как детям», — резюмирует NI.

Ранее RT сообщил, что в Госдуме прокомментировали слова главы Пентагона о наращивании военного присутствия у российских границ.