В Европейской России закончился купальный сезон

Москва, 10 августа. Купальный сезон в центре Европейской России закончился. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

По словам климатолога, «жары больше ждать не стоит».

«Понижение температуры, начиная со среды, будет в водоемах центра Европейской России. Можно считать, что купальный сезон завершился, потому что потом уже не будет такой солнечной энергии, которая прогрева бы водоемы», — заявил Вильфанд.

Ранее синоптики центра погоды «Фобос» предупредили жителей Москвы о ранней осени, а также отметили, что купальный сезон вскоре подойдет к концу. По их прогнозу, холодный атмосферный фронт пригонит 11 августа в Москву тучи.

Специалисты МЧС РФ советовали россиянам отказаться от заплывов на надувных матрасах, поскольку они предназначены, чтобы загорать на берегу. Чтобы избежать внезапных судорог, спасатели рекомендуют пристегивать к плавкам булавку.

Роман Вильфанд недавно сообщал, что в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) температура воздуха со среды следующей недели понизится до 15-20 градусов. По словам специалиста, особенно ощутимым похолодание будет в Москве. В среду и четверг в столице максимальная температура воздуха прогнозируется на уровне 15-18 градусов.