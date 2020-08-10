Эпидемиолог рассказал, когда ждать новую волну коронавируса в России

Москва, 10 августа. Врач-эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов заявил, что вторая волна коронавируса в мире, вероятно, придет предстоящей осенью.

Об этом Фаворов сообщил в интервью Антону Красовскому в рамках проекта «Эпидемия» на RT. Он отметил, что с высокой долей вероятности сезонный подъем заболеваемости коронавирусом нового типа начнется в октябре, и зараженные будут тяжелее переносить инфекцию, чем те, кто переболел летом.

«В августе и до середины сентября у нас будет перерыв. Но это снова сезонные колебания. Эпидемия прекращается при 70 процентах иммунизированных. А у нас в Москве только 30 процентов», — сказал эпидемиолог.

Он также дал прогноз о том, как будет происходит распространение инфекции в российской столице.

«Москва начнет медленный подъем довольно рано. Вирус уже будет более агрессивным по сравнению с тем, что сейчас. Начнется медленный, но уверенный подъем, который не выйдет на цифры, который были в апреле. Но, может быть, выйдет, но где-то в ноябре — января, а потом начнется постепенное снижение», — отметил Фаворов.

Специалист предупредил, что в Петербурге стоит готовиться ко второй волне более серьезно, а в Сочи картина будет «между Москвой и Питером». По его словам, масочный режим в России продлится еще около двух лет.

«Маски на ближайшие два года. Нравится это или не нравится. Терпеть не могу маску, но я ее ношу. По сравнению с тем, что вы несете как источник другим людям, если вы больны, то можно поносить маску, ничего с вами не случится», — заключил он.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зафиксировано 19,769 миллиона случаев COVID-19, 729 351 человек скончался от осложнений, более 12 миллионов пациентов выздоровели.