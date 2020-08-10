Предсказано снижение цен на отдых в Турции

Москва, 10 августа. В Госдуме считают, что цены на отдых в Турции могут снизиться из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки в этой стране, передают «Известия». Согласно данным турецкого Минздрава, в стране наблюдается стабильный прирост новых случаев заболевания COVID-19.

Отмечается, что за вторую неделю июля в Турции заболели 214 человек, за третью — 220, за четвертую — 227, а с 27 июля по 2 августа — 233.

«Если эпидемиологическая обстановка в Турции будет накаляться, принимающая сторона может снизить цены ради привлечения туристов», — говорит заместитель главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

Однако с парламентарием согласны далеко не все эксперты. Почетный президент Российского Союза Туриндустрии Сергей Шпилько говорит, что коронавирус практически не влияет на формирование стоимости отдыха. Тем более, рост фиксируется весьма незначительный.

«Теоретически такое возможно — но только при заметном ухудшении эпидемиологической обстановки», — говорит Шпилько «Известиям».

Ранее аэропорта Шереметьево вылетел первый авиарейс в турецкую Анталью после приостановки международного авиасообщения из России на фоне пандемии коронавируса. Авиасообщение России со Стамбулом открыто с 1 августа. С 10 августа для россиян открыты еще три турецких направления: Анталья, Бодрум и Даламан.