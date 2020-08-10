В Минздраве объяснили, чем кальян опаснее сигарет

Москва, 10 августа. Курение кальяна вреднее, чем курение сигарет, также через кальян может распространиться коронавирус, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.

«Многие думают, что употребление кальяна безобидно, однако именно кальян таит в себе большое количество опасностей и в первую очередь речь идет о коронавирусе», — сказано в сообщении Минздрава.

Плохая обработка кальяна несет риски распространения не только коронавируса, но и туберкулеза, холеры и других опасных заболеваний.

Глава Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ подчеркивает, что за час курения кальяна человек потребляет в 100-200 раз больше отравляющих и канцерогенных веществ, чем за время выкуривания одной сигареты.

Ранее сообщалось, что 78% россиян положительно отнеслись к закону о запрете курения электронных сигарет и кальянов в общественных местах.

Напомним, президент России Владимир Путин недавно подписал закон, приравнивающий кальяны, снюсы и вейпы к сигаретам. На эти средства для курения теперь распространяется антитабачное законодательство, включая штрафы.

Результаты исследований, проведенных оператором фискальных данных «Платформа ОФД» показали, что продажи кальянного табака в России в апреле текущего года выросли на 66% по сравнению с зафиксированными годом ранее показателями.