Москва, 10 августа. Генеральный директор БКИ «ОКБ» Артур Александрович сообщил, что россияне смогут исправлять свою кредитную историю, если кредитор отказывается вносить корректные изменения или у него отозвана лицензия.

Как пишут «Известия», для исправления рейтинга заемщика потребуется решение суда, который должен установить данный факт и позволить внести правки в кредитную историю. Александрович подчеркнул, что в данный момент этот процесс никак не регулируется.

Соответствующие изменения регламентируются новым законом о квалифицированных бюро кредитных историй, который частично вступает в силу с 1 января 2021 года. Как ожидается, это позволит повысить защищенность кредитно-финансовых организаций и заемщиков за счет снижения рисков невозврата.

«Новый закон облегчит доступ банков и заемщиков к информации об их кредитах, повысит ее качество. На рынке данных о заемщиках появятся квалифицированные бюро кредитных историй. К ним будут применяться повышенные требования по кибербезопасности и внутреннему контролю, а также ограничения по минимальному размеру: сведения о более чем 30 миллионах граждан, капитал не менее 100 миллионов рублей», — рассказал Александров.

По новым правилам записи о кредитах граждан будут храниться семь лет вместо 10. Кроме того, новый закон регламентирует порядок формирования данных о заемщиках, что позволит сократить количество ошибок.

Каждому заемщику в бюро кредитных историй планируется присваивать индивидуальный кредитный рейтинг (ИКР), чтобы гражданин имел представление о собственной кредитоспособности. В данный момент ИКР можно узнать бесплатно дважды в год на портале «Госуслуги», в дальнейшем, как ожидается, лимит на число запросов будет снят, то есть предоставление данных о рейтинге станет полностью бесплатным.