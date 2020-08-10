Названа опасность ежедневного употребления овсянки

Москва, 10 августа. Овсяная каша на самом деле не так полезна и обладает негативными свойствами. Об этом в беседе с порталом НГС42 рассказала диетолог Галина Барташевич.

Она пояснила, что в овсяной каше содержатся фитаты — вещества, которые препятствуют нормальному усвоению кальция. Дефицит кальция в организме в большинстве случаев приводит к «костной болезни», также известной как остеопороз.

«Чтобы не допустить подобного, овсянку нужно есть не каждый день, а два-три раза в неделю», — говорит Барташевич.

Диетолог советует завтракать гречневой или ячневой крупой, а также рисом или булгуром. При этом овсяное молоко не несет вреда организму. Содержащийся в нем витамин D способствует росту волос и ногтей, а также повышает настроение.

Также диетологи обращают внимание на то, что овсянка — источник углеводов. Она полезна, если человек тратит много энергии занимаясь спортом или физической работой. Ее не желательно есть тем, кто занят «сидячей» работой, так как углеводы перейдут в жировую ткань.

Ранее диетолог Лидия Ионова в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей объяснила, какая пища не является полезной по утрам. По словам специалиста, в категорию вредной пищи на утро входят мясные переработанные продукты: сосиски, сардельки, бекон. Она сообщила, что их регулярное употребление повышает риск развития рака.