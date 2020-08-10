Вдова Табакова показала трогательные фото с актером из личного архива

Москва, 10 августа. Вдова Олега Табакова Марина Зудина опубликовала в Instagram трогательные фотографии из личного архива. На представленных кадрах она запечатлена на летней фотосессии вместе с легендарным актером.

Несмотря на то, что Олег Табаков ушел из жизни в 2018 году, память о нем продолжает жить. Вдова артиста продолжает делиться с поклонниками редкими кадрами из личного архива.

«Однажды летом… 2015 год», — пишет Зудина.

На фотографиях Зудина позирует в обнимку со знаменитым супругом. Поклонники были рады увидеть ранее неизвестные кадры с Табаковым.

«Очень красивая пара. Где нескрываемо уважение и любовь друг к другу!» — пишет tanya.chini. «Вторая фотка просто класс! Такие говорящие лица... Столько эмоций...» — комментирует kameneva.larisa. «Красивые и счастливые», — написала olgalavrov_a. «Как же красиво, такая красивая парочка влюбленных», — отмечает iulya_zotova. «Как его не хватает...» — скорбит lukianova248987.

Ранее сын Олега Табакова Павел поделился подробностями из личной жизни. Он признался нелюбви к «инстадивам» и подчеркнул, что предпочитает встречаться с девушками, которые могут похвастаться естественной красотой. Также он отметил, что ему важны взгляды, цели, планы на будущее девушки.