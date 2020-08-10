Фургал остался без икон в СИЗО

Москва, 10 августа. Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал остался в СИЗО без икон, которые ему пытались присылать люди. Об этом сообщили члены Общественной Наблюдательной Комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович и Ева Меркачева в Facebook.

«Люди присылали ему иконы, ему об этом сообщили, но их всех вернули, потому что они не соответствовали размерам, есть четко установленные размеры, под которые они не подошли», — говорит Меркачева.

Также в ОНК отметили, что Фургал не получил ни одной книги.

«Фургал также не получил до сих пор ни одного письма, просит не присылать продукты, потому что их скопилось очень много», — говорят представители московского ОНК.

Недавно сообщалось о существенном снижении числа участников демонстраций в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала.

Напомним, Сергей Фургал был задержан в начале июля. Экс-губернатора Хабаровского края обвиняют в организации убийств и покушении на убийство. Согласно данным следствия, он причастен к тяжким преступлениям против бизнесменов, совершенным в 2004–2005 годы на Дальнем Востоке.