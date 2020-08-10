Сюткин выложил фото с новорожденным сыном

Москва, 10 августа. Российский музыкант Валерий Сюткин выложил первое фото с новорожденным сыном, сделанное в палате роддома.

Сюткин не скрывает собственной радости и делится ею с поклонниками. У 62-летнего певца родился четвертый ребенок — 45-летняя супруга Виола подарила ему сына. Счастливый отец выложил первое фото с наследником в своем Instagram, правда, как и многие родители, закрыл фото наследника смайликом.

«Это были девять месяцев Веры, Надежды и Любви! Спасибо, моя Любовь! С днем рождения, сын!» — написал музыкант.

В публикации он также выложил фотографии беременной жены и совместные снимки с супругой. Как пишет «СтарХит», Валерий и Виола давно мечтали о пополнении в семейства. В начале 2020 года музыкант загадал желание — чтобы в семье появился малыш.

«Мне неважно, мальчик родится или девочка, буду рад любому. Конечно, о суррогатной матери у нас в семье речи не идет. Все будем делать по старинке!» — сказал он несколько месяцев назад.

По словам близких Сюткина, беременность протекала спокойно, а новорожденный появился на свет в одной из элитных клиник российской столице.

Пользователи Сети направили Валерию и Виоле свои поздравления.

«С наследником, Валера! С продолжателем рода! Теперь есть, кому передать все гитары», — написал poltrona70.