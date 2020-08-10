Гимнастка Солдатова показала свои «резиновые кости»

Москва, 10 августа. Российская гимнастка Александра Солдатова восхитила подписчиков фотографиями с тренировки. Соответствующий пост спортсменка опубликовала в Instagram.

Солдатова показала, как выполняет элементы на гибкость.

«Хорошо как. На тренировке», — пишет гимнастка.

Подписчики восхищены умениями спортсменки. Они оставили множество хвалебных комментариев.

«У нее резиновые кости», — пишет alic116albert. «Такое вообще возможно?» — спросил denistarasov85. «Совсем резиновая девушка!» — комментирует kre4et11. «Отрадно видеть тебя на тренировке и на позитиве», — отметил agentolimpic. «Александра! Очень радостно за вас! Пересматриваю ваши выступления с юниоров! Вы многогранны! Вам удается на ковре показать и веселость, и трагизм!» — написала _123883.

В активе 22-летней Солдатовой четыре золотые медали чемпионата мира, а также три победы на первенстве Европы по художественной гимнастике. На данный момент она приостановила профессиональную карьеру.

Александра Солдатова часто делится с фанатами фотографиями своих профессиональных достижений. Недавно она показала несколько сложнейших гимнастических позиций. Также гимнастка публиковала на своей странице в Instagram видео, на котором показала вертикальный шпагат, опираясь одной ногой на колонну.