Фотограф Пугачевой показал Бабкину без ботокса

Москва, 10 августа. Личный фотограф Аллы Пугачевой и других звезд российского шоу-бизнеса Роман Родин опубликовал фото певицы Надежды Бабкиной до вмешательства пластических хирургов.

Очередной архивный снимок Родин выложил в своем Instagram, уже давно превратившийся в настоящий музей отечественной эстрады доцифровой эпохи. На этот раз фотограф порадовал поклонников совместным фото Надежды Бабкиной и Евгения Меньшова, который в 90-е годы вел популярное музыкальное шоу «Песня года» — в его рамках звучали главные хиты уходящего года.

Бабкина предстает перед подписчиками в «натуральном» виде — без уколов ботокса, подтяжек лица и других косметологических процедур. Естественная красота сочетается с небольшим дефектом зубов.

Звезды одеты в стиле конца прошлого века. Меньшов — в просторной рубашке с ярким принтом, а Бабкина — в платье кораллового цвета и солнцезащитными очками. Фотография выложена «как есть», без какой-либо обработки в фоторедакторе.

Стоит отметить, что это уже не первое фото Бабкиной в Instagram Родина. Ранее он опубликовал совместный снимок певицы с Софией Ротару, сделанный во время гастролей по США. Также на его странице можно найти уникальные фото российских звезд — Валерия Леонтьева, Лолиты Милявской времен кабаре-дуэта «Академия» и других. Особенно много снимков «звездной» пары — Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, который был ее мужем с 1994 по 2005 год.