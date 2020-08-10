Россия возобновила полеты на курорты Турции

Москва, 10 августа. Из московского аэропорта Шереметьево вылетел первый авиарейс в турецкую Анталью после приостановки международного авиасообщения из России на фоне пандемии коронавируса.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, рейс выполняет авиакомпания «Россия».

«Рейс FV 5855 выполняется из Москвы в Анталью на воздушном судне Boeing 747. Авиакомпания является мировым лидером по эксплуатации воздушных судов данного типа», — приводит сообщение пресс-службы Шереметьево ТАСС.

Отмечается, что реализованы все билеты на рейс: 512 эконом-класса и 12 бизнес-класса.

Напомним, что Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. На начальном этапе перелеты будут осуществляться в Стамбул из трех российских городов — Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону. С 10 августа для россиян были открыты еще три турецких направления: Анталья, Бодрум и Даламан.

На днях Ростуризм опубликовал памятку для россиян, планирующих отдыхать на курортах в Турции. Российским туристам советуют обеспечить себя медицинской страховкой, которая в случае заражения коронавирусом покроет расходы на лечение в Турции. Также в Ростуризме напомнили о необходимости соблюдать масочный режим, особое внимание обращая на такие крупные города, как Анкара и Стамбул.