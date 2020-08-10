Польша и Литва обратились к властям Белоруссии в связи с протестами

Варшава, 10 августа. Президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа призвали власти Белоруссии соблюдать демократические стандарты и воздержаться от насилия. Об этом сообщает Польское агентство печати.

Дуда и Науседа как «соседи Белоруссии» призвали Минск следовать демократическим стандартам.

«Мы призываем воздержаться от насилия и уважать основные свободы, права человека и гражданина, в том числе права национальных меньшинств и свободу слова», — говорится в совместном заявлении президентов Польши и Литвы.

Они подчеркнули, что «диалог является лучшим методом обеспечения социального развития и политической деятельности», а также выразили надежду, что в Белоруссии будут «созданы условия для углубления сотрудничества».

«Мы хотим, чтобы двери для этого сотрудничества оставались открытыми, и мы готовы продолжать поддерживать Белоруссию на пути к углублению отношений с единой европейской семьей», — сказано в заявлении.

Ранее член Совета Федерации Владимир Джабаров отмечал, что белорусская оппозиция после провала на президентских выборах попытается устроить в Минске «майдан», однако глава государства Александр Лукашенко к этому подготовлен.

Также стало известно, что белорусская милиция применила светошумовые гранаты в центре Минска.