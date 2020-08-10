Россияне назвали размер пенсии для достойной старости

Москва, 10 августа. На достойную жизнь после выхода на пенсию россиянам в среднем хватило бы 59 тыс. рублей в месяц, однако москвичи хотят 92 тыс. рублей в месяц, сообщают «Известия» со ссылкой на опрос Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка.

В среднем по России мужчины хотели бы получать пенсионные выплаты в размере 61 тыс. рублей, женщины — 56 тыс. рублей.

Аналитики отмечают, что накопить на пенсию в размере 59 тыс. рублей вполне реально, однако для этого потребуются «выдержка и финансовая грамотность». По их словам, для такой пенсии придется ежемесячно инвестировать в надежные инструменты по 29 тыс. рублей в течение 35 лет. Однако если выбрать более рисковые стратегии, то аналогичного результата можно достичь и за более короткий период.

«Известия» пишут, что наибольшие пенсионные ожидания у представителей таких сфер, как маркетинг, PR, транспорт и связь.

В дивизионе «Инвестиции и накопления» Сбербанка подчеркнули, что низкие пенсии являются обычным явлением во многих развитых государствах, где доходы пожилых граждан компенсируются участием в корпоративных программах и собственными накоплениями.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе Федеральным агентством новостей отмечала, что российская пенсионная система достаточно устойчива и обеспечивается взносами граждан. Однако от 15 до 20 млн россиян работают неофициально. По ее словам, если ликвидировать в стране неформальную занятость, то средний размер пенсии по старости может быть значительно увеличен.