Федун пообещал снять «Спартак» с чемпионата России

Москва, 10 августа. Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заявил, что его команда снимется с розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

9 августа в матче первого тура РПЛ «Спартак» на своем стадионе сыграл вничью с «Сочи» со счетом 2:2. Оба гола московская команда пропустила с пенальти.

«Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата, пусть играют без нас. <…> В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен «Спартак», значит, не нужен», — заявил владелец клуба.

Ранее «Спартак» уже был недоволен судейством по итогам прошедшего сезона. Московский клуб писал открытое письмо главе департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктору Кашшаи.

Президент РПЛ Сергей Прядкин в свою очередь заявил, что не может представить чемпионат России без московского «Спартака». Он допустил, что Федун сделал резонансное заявление «на эмоциях» и отметил, что «может его понять». Он выразил надежду, что судейско-экспертная комиссия при президенте РФС вынесет справедливое решение о пенальти в матче «Спартака» и «Сочи».

Ранее в матче «Спартак» - «Сочи» нападающий москвичей Александр Соболев забил гол и не смог сдержать слез из-за смерти матери.