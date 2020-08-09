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Против протестующих в Минске применили светошумовые гранаты

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Против протестующих в Минске применили светошумовые гранаты

Минск, 9 августа. Белорусская милиция применила светошумовые гранаты в центре Минска. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Отмечается, что среди протестующих есть окровавленные раненые. Пострадавшим оказывают помощь.

Работающие на месте корреспонденты сообщают, что протестующие оппозиционеры зажигают файеры и бросают их в сторону силовиков. Правоохранителям пришлось применить дубинки, перцовые баллончики и светошумовые гранаты, чтобы разогнать собравшихся.

Ранее ЦИК Белоруссии сообщил, что в стране завершилось голосование на выборах президента страны. По данным ведомства, явка избирателей превысила 80% (более 6,8 млн человек). Согласно предварительным данным действующий президент Александр Лукашенко набирает 82%, у Светланы Тихановской почти 7%.

Источник: Sputnik Беларусь
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