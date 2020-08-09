Против протестующих в Минске применили светошумовые гранаты

Минск, 9 августа. Белорусская милиция применила светошумовые гранаты в центре Минска. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Отмечается, что среди протестующих есть окровавленные раненые. Пострадавшим оказывают помощь.

Работающие на месте корреспонденты сообщают, что протестующие оппозиционеры зажигают файеры и бросают их в сторону силовиков. Правоохранителям пришлось применить дубинки, перцовые баллончики и светошумовые гранаты, чтобы разогнать собравшихся.

Минск гудит, в городе собираются группы недовольных официальными результатами выборов. Столкновения в Минске.



По сообщениям СМИ, милиция применила светошумовые гранаты, а среди протестующих есть раненые. pic.twitter.com/CsTf50Zzt5 — Игорь Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) August 9, 2020

Ранее ЦИК Белоруссии сообщил, что в стране завершилось голосование на выборах президента страны. По данным ведомства, явка избирателей превысила 80% (более 6,8 млн человек). Согласно предварительным данным действующий президент Александр Лукашенко набирает 82%, у Светланы Тихановской почти 7%.