Трамп сбежал с пресс-конференции после неудобного вопроса журналистки

Вашингтон, 9 августа. Президент США Дональд Трамп покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса от журналистки CBS News.

Американский президент выступал в штате Нью-Джерси. Корреспондент Паула Рид попыталась уличить Трампа во лжи после его слов о том, что проект «Выбор ветеранов» является заслугой его администрации.

«Почему вы утверждаете, что именно вы запустили «Выбор ветеранов»? Он был принят в 2014 году, это ложное заявление, сэр», — заявила журналистка, напомнив, что Трамп стал президентом только в 2016 году.

Дональд Трамп пытался передать слово другому журналисту, однако Рид продублировала вопрос, тем самым перебив президента. В итоге раздраженный Трамп решил прервать пресс-конференцию, поблагодарил представителей прессы и удалился с трибуны.

Ранее американское издание Foreign Policy обвинили Дональда Трампа в «развале» США. По мнению журналистов, Трамп обрушил репутацию Америки до рекордно низкого уровня, подтолкнул Иран к созданию ядерной бомбы, а также провалил торговую войну с Китаем и борьбу с коронавирусом.

Недавно Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме потребовал от Китая до 15 сентября продать приложение TikTok американским компаниям. В противном случае популярной социальной сети придется «выйти из игры» на американском рынке.