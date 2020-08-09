Москва, 9 августа. В Израиле указали на нестыковки фактов в официальном расследовании дела о крушении рейса МН17.

Гражданин Израиля Роджер Самеаx задал неудобные вопросы голландским экспертам, которые расследуют крушение малайзийского «Боинга» в Донбассе. По его словам, голландские следователи перехитрили сами себя.

Ранее следователи пришли к выводу, что странное местоположение обломков «Боинга» связано с ветром. Нидерландские эксперты опубликовали формулы расчетов, однако исходные данные не предоставили.

Самеаx отметил, что согласно данным бортовых самописцев, «Боинг» летел по азимуту 115 градусов. При этом ветер был с азимута 219 градусов.

«Это означает боковой ветер был даже чуточку попутный, но никак не навстречу, как показано на схеме для расчетов по-голландски», — подчеркнул Самеаx.

Он также добавил, что при таком направлении ветра обломки «Боинга» не могло снести назад на расстояние более километра, как это указывается в отчете нидерландских следователей, передает «Царьград».

«Собственно, это и составит первый вопрос следователям и суду. А для контроля в несколько мировых изданий: «Как они могут объяснить такое вопиющее несоответствие?» — задается вопросом Самеаx.

Напомним, «Боинг» малайзийских авиалиний, совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на территории Донбасса в июле 2014 года. В результате трагедии погибли все 298 пассажиров и членов экипажа. Спустя годы авиакатастрофа остается предметом для политических спекуляций и безосновательных обвинений в трагедии России и республик Донбасса.