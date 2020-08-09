В Сети высмеяли авиапассажирку за попытку подогреть кусок курицы в самолете

Москва, 9 августа. Странные действия неизвестной авиапассажирки с едой во время перелета рассмешили ее попутчика. Соответствующее фото было опубликовано в Instagram-аккаунте Passenger Shaming, в котором высмеиваются неоднозначные поступки пассажиров.

На опубликованном кадре запечатлено, как авиапассажирка пытается разогреть куриный наггетс с помощью солнечного света, исходящего из иллюминатора.

«Женщина передо мной пытается подогреть наггетс на солнце. Она его держит уже 15 минут», — описал ситуацию ее попутчик.

Недавно сообщалось о массовой потасовке с участием десяти человек на борту самолета авиакомпании KLM, выполнявшего рейс из Амстердама на Ибицу. Причиной драки стало отсутствие маски у одного из пассажиров, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее стюардесса рассказала, какие напитки являются непригодными для питья на борту самолета. Бортпроводница в своем блоге назвала таковыми газированные напитки. По ее словам, насыщающий их углекислый газ легче выделяется при более низком давлении воздуха в кабине. Поэтому их даже труднее наливать.

Также стюардессы нескольких авиакомпаний на днях рассказали, как можно получить больше еды во время авиаперелета и не заплатить при этом денег.