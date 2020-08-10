В России могут ужесточить наказание за живодерство

В России предложили ужесточить наказание за жестокое обращение с животными. Теперь за истязание собак и кошек хотят привлечь подростков-мучителей с 14, а не с 16 лет, как сейчас. Кроме того, могут существенно вырасти штрафы за отсутствие намордника при выгуле собаки. Соответствующую инициативу от Общероссийского народного фронта могут рассмотреть уже в осеннюю сессию. Эксперты поддерживают жесткие наказания для живодеров и выступают за изменение законодательства.

Как выяснило Федеральное агентство новостей, ОНФ направит в правительство предложения по ужесточению ответственности за жестокое обращение с животными.

Наказание должно стать строже

В июле ОНФ провел «круглый стол» по проблеме ответственности за нарушения при обращении с животными. Общественники отметили, что в российских субъектах отсутствуют эффективные механизмы привлечения живодеров к ответственности. Ситуация обострилась даже в ранее благополучных регионах. По итогам мероприятия было принято решение сформировать предложения зоозащитников и направить их в Министерство юстиции и Государственную думу.

Согласно документу (есть в распоряжении ФАН), предлагается ввести в КоАП ответственность за истязание животных, не повлекшее их гибель или увечье. Кроме того, предлагается наказывать за выращивание собак и кошек для того, чтобы получить из них мясо, шкуры или внутренние органы. Эксперты также хотят, чтобы привлекали к ответственности за зоофилию, организацию боев животных, а также жестокую эксплуатацию, рекламу с животными, производство фото и видео продукции и попрошайничество с животными. Кстати, санкции предлагается повысить и за неправильную транспортировку животного, если она привела к потере его здоровья.

ОНФ также предложит профильным федеральным органам исполнительной власти и Госдуме совместно с общественными организациями проработать вопросы о наказании за нарушения правил содержания животных в приютах и нарушении правил отлова. Общественники призывают строже наказывать за нарушение правил выгула собак, в том числе появление животного без поводка или намордника, на детских площадках и в транспорте. Намордник при этом предусматривается для собак, способных причинить вред окружающим, по оценке и под ответственность владельца. Сейчас штраф обходится в 1–3 тысячи рублей.

За пропаганду жестокого обращения с животными также может быть предусмотрено наказание, если кино-, видео- и фотоматериалы размещаются волонтерами для оказания помощи.

«Установить ответственность за допущение по неосторожности или халатности нападения домашнего животного на человека или другое животное с причинением вреда здоровью; причинение ущерба чужому имуществу физическим воздействием домашнего животного; незаконный оборот животных, запрещенных к содержанию, а также выгул диких животных», – отмечается в документе.

В ОНФ призывают урегулировать порядок обязательного учета животных, а также предусмотреть ответственность за уклонение от регистрации и вакцинации собак и кошек против бешенства в ветеринарных учреждениях.

«Проработать возможность для МВД совместно с ОНФ провести разъяснительную работу с населением по вопросу недопустимости жестокого обращения с животными, самоуправного их уничтожения. Разработать методические рекомендации для сотрудников полиции и населения по вопросу последовательности действий в случае наблюдения фактов жестокого обращения с животными. Рекомендовать поддержать проект фонда «Сострадание НН» по субсидированию затрат на чипирование собак», – подчеркивается в резолюции.

Наконец, эксперты выступили и за внесение поправок в статью Уголовного кодекса о жестоком обращении с животными (статья 245 УК РФ). Сейчас привлечь живодера к ответственности можно только в двух случаях: он замучил котенка или щенка из хулиганских побуждений или преследовал корыстные цели. Помимо этого, привлекать к суду за жестокое обращение с животными предлагается с 14 лет. В настоящее время возраст уголовной ответственности за это преступление начинается с 16 лет.

Нужно научить любить животных

Проблема жестокого обращения с животными всегда делит людей пополам, убеждена вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева. Так, одни горой стоят за животных, против жестокого обращения с ними. Другие говорят, что бродячие собаки нападают на людей, разрывают детей. Обе стороны надо слышать, предупреждает депутат.

«Это был один из самых тяжело принимавшихся законов. Мы два года на площадке профильного комитета Госдумы вели консультации с зоозащитниками, владельцами приютов, представителями цирков и зоопарков, многочисленными ведомствами. А до этого Закон «Об ответственном обращении с животными…» десять лет просто лежал в Госдуме без движения. Для нас всех большая победа то, что он все-таки был принят (в декабре 2018 года. – Прим. ФАН). Дальше должны идти подзаконные акты. Они, к сожалению, далеко не все разработаны. И обязательно – ответственность. Только тогда закон может реально заработать», – сказала ФАН Тимофеева.

Она высоко оценила предложения ОНФ, так как конкретных случаев жестокого обращения с животными еще много. По мнению депутата, содержание бездомных животных в приютах тоже зачастую можно считать фактом жестокого обращения. Зоозащитники постоянно сталкиваются с такими историями, поэтому нужны работающие нормы и адекватное наказание.

«Причем защищать надо не только животных, но и людей от животных. ОНФ на это обратил внимание. Выгул собак без намордников рядом с детскими площадками, нападение животных на людей, нападение на других животных. Практика показывает, что привлечь хозяина собаки к ответственности достаточно тяжело. Поэтому исходя из практики некоторые положения КоАП действительно требуют уточнений. Общественникам и полиции в этом вопросе тоже надо активнее взаимодействовать», – добавила Тимофеева.

Директор Ассоциации организаций и граждан по гуманному отношению к животным «Благополучие животных» Мария Лежнева убеждена, что в российское законодательство необходимо внести еще больше поправок об ответственности за жестокое обращение с животными. В беседе с ФАН она заявила, что несмотря на существование статьи в Уголовном кодексе, дела по ней практически не возбуждаются.

«Также немаловажно ведение больше просветительской работы среди людей, ведь они очень часто не понимают, что животные – думающие и чувствующие существа. Почему люди держат собак на цепи? Потому что они никогда не задумывались, что если это было испокон веков, то это не значит, что собака не страдает», – сказала Лежнева.

Зоозащитница убеждена, что людям следует рассказывать, что собаку нужно любить, что это надолго. Она также считает, что МВД нужно разработать у себя внутренние регламенты по работе непосредственно по работе с 245 статьей УК РФ, «что в первую очередь связано с небольшой правоприменительной практикой».

Известный актер и телеведущий Михаил Ширвиндт, в свою очередь, считает, что существующих мер для защиты животных явно недостаточно.

«Закон «О защите животных» очень куцый приняли. По причине большого лобби охотников. Всякие бизнесмены – собаководы, которым по барабану собака как друг человека, а интересна только собака как бизнес, к сожалению, подобное лобби сейчас очень сильно, и это мешает совершенствовать законодательство. – рассказал ФАН Ширвиндт. – Пока вот так на словах только все декларируется, а на деле декларируется обратную строну».

Напомним, 27 декабря 2018 года президент России Владимир Путин подписал новый закон «Об ответственном обращении с животными». Документ запрещает умерщвление животных под любым предлогом. Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, карается штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере зарплаты осужденного за период до шести месяцев.