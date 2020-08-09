Джабаров оценил вероятность «майдана» в Белоруссии

Москва, 9 августа. Оппозиция после провала на президентских выборах попытается устроить в Белоруссии «майдан», однако глава государства Александр Лукашенко к этому готов, считает член Совета Федерации Владимир Джабаров.

«После провала на выборах президента оппозиция постарается провернуть в Белоруссии «майдан», но Лукашенко к этому готов. Не поддерживают протестные акции и большинство граждан Белоруссии», — отметил сенатор в комментарии для РИА Новости.

Джабаров подчеркивает, что протестные акции уже сейчас пытаются организовать около посольств Белоруссии в разных странах

«Одна из таких акций проходит на улице Маросейка в Москве, где якобы протестуют белорусы. Однако там много узнаваемых лиц от нашей оппозиции», — говорит член Совфеда.

Сенатор отметил, что президент Лукашенко — это «стабильности внутри Белоруссии и стабильность в отношениях с Россией».

Согласно данным ЦИК Белоруссии, по результатам подсчета голосов на закрытых участках в пяти регионах, действующий президент Александр Лукашенко лидирует с 82%, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская на втором месте с 5%.

Ранее лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин в беседе с RT прокомментировал первые данные экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии. По его словам, Лукашенко имеет абсолютную поддержку в стране.