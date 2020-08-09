В РАН оценили угрозу распространения в РФ нового смертельного вируса

Москва, 9 августа. России не угрожает лихорадка с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), случаи которой были зафиксированы в Китае. Об этом заявил советник главы Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

Ранее стало известно, что в Китае регистрируются случаи острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом, которые были вызваны укусами клещей.

«Определенная угроза распространения лихорадки в мире всегда есть, но вероятность, что она будет в России, мала. Граница с Китаем у нас еще закрыта, так что реальной угрозы пока нет», — пояснил Малеев.

Он также добавил, что необходимо установить, какие именно клещи являются переносчиками лихорадки. Малеев отметил, что лихорадка SFTS известна с 2009 года. Случаи лихорадки фиксировались в Китае, Японии, Южной Корее и Вьетнаме, однако масштабных вспышек заболеваемости не было, передает РИА Новости.

«Сейчас нужно изучать и следить за лихорадкой, но заранее паниковать не стоит», — подчеркнул специалист.

Стоит отметить, что SFTS характеризуется лихорадкой, тромбоцитопенией, лейкоцитопенией, синдромами поражения желудочно-кишечного тракта и нервной системы, а также проявлениями геморрагического синдрома. Летальность при SFTS составляет от 6 до 30%.