Жена Джигана пожаловалась на «стертые» ноги во время отдыха в Турции

Москва, 9 августа. Рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова недавно отправились на отдых в Турцию, где арендовали виллу на территории престижного отеля. Самойлова в своем Instagram поделилась впечатлениями от отдыха в Турции.

Как отмечает Самойлова, в последний раз она была в Турции почти 7 лет назад. По ее словам, коронавирус внес изменения в их план путешествия, однако они всем довольны.

«Все спрашивают, что тут по ограничениям. В принципе ничего, за исключением шведского стола. Он вроде бы шведский, но не так как раньше. Теперь все под стеклом и брать сам ты ничего не можешь. Все выдают повара», — говорит модель.

Она подчеркнула, что людей на курорте мало. Также требуется сдать анализ на коронавирус по прилету. Самойлова говорит, что здесь «миллион развлечений» для детей: веревочные парки, аквапарки, бассейны и т. д.

«У меня стерлись ноги от бесконечного купания в бассейне с волнами, синяки на ногах от горок и качелей, волосы одно сплошное гнездо из песка и соленой воды. Одним словом — отдых с детьми», — пишет Оксана Самойлова в Instagram.

В начале августа Джиган и Самойлова впервые вышли в свет вместе после скандала с разводом и примирением. Звездная пара появилась на публичном мероприятии вместе с другими селебрити. Их подруга отмечала день рождения, на вечеринке собралась множество знаменитостей.