В бундестаге назвали вывод войск США из Германии хорошим сигналом для РФ

Берлин, 9 августа. Частичный вывод американского воинского контингента из Германии позволит наладить отношения между Россией и Европой. Об этом заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен вдвое сократить численность американских военнослужащих в Германии, так как Берлин просрочил свои платежи в НАТО.

«На мой взгляд, это может принести в Европу немного больше мира. Это может быть также сигналом России. Ведь для меня и для АдГ Россия является частью Европы. Здесь нам нужна активная политика мира», — пояснил Хрупалла.

Он также добавил, что сокращение численности американского воинского контингента в Германии не повлияет на безопасность страны. При этом, простые немцы с восторгом воспримут вывод американских военных из Германии. Депутат отметил, что после вывода войск США необходимо поднять вопрос об отмене ограничительных мер, которые были введены Евросоюзом в отношении России.

«Санкциям против России, в том числе по экономическим соображениям, должен, наконец, быть положен конец», — подчеркнул Хрупалла.

Напомним, Евросоюз ввел санкции против России в марте 2014 года. С тех пор санкции регулярно продлевались на шесть месяцев. Санкции ЕС направлены против экономики РФ, а также включают в себя индивидуальные ограничительные меры в отношении российских граждан. К настоящему моменту под действия санкций попали 155 российских граждан и 44 организации.