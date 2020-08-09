Футболист «Спартака» Соболев посвятил гол умершей матери и не сдержал слез

Москва, 9 августа. Нападающий «Спартака» Александр Соболев забил гол в матче 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» и не смог сдержать слез из-за смерти матери.

После гола Соболев снял футболку «Спартака», под которой оказалась еще одна — с фотографией недавно ушедшей из жизни матери. Футболист спрятал лицо и не смог сдержать слезы. Видео гола было опубликовано в официальном Instagram-аккаунте РПЛ.

За снятую футболку 23-летний форвард московского клуба был наказан желтой карточкой от главного рефери Василия Казарцева. Фанаты остались недовольны решением арбитра.

«Лучше бы он (Казарцев. — Прим. ФАН) в других случаях исправно следил за нарушением правил, — пишет bydet_hyje. «Некрасиво, Казарцев... Соболев красавчик», — комментирует maxpokhilko_91.

Также портал Sports.ru отмечал, что болельщики «Спартака» перед матчем подготовили баннер в поддержку Александра Соболева. Фанатский баннер гласил: «Саня #7, держись. Мы с тобой».

Позже шведский полузащитник «Спартака» Джордан Ларссон удвоил преимущество красно-белых в матче с «Сочи».

Напомним, что Соболев перешел в «Спартак» из самарских «Крыльев Советов» зимой на правах аренды, однако вскоре московский клуб полностью выкупил права на футболиста.