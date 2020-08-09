Летчик Попов рассказал о перспективах «командирских» Су-57 со «стаей» С-70

Москва, 9 августа. Российские боевые беспилотники С-70 «Охотник» значительно увеличат потенциал Воздушно-космических сил РФ. Об этом заявил российский пилот и авиационный эксперт Владимир Попов.

Он объяснил, как новейшие ударные БПЛА будут использоваться при проведении различных операций, а также сказал каким образом «командирские» пилотируемые истребители Су-57 смогут управлять «стаей» С-70.

Ранее американский военно-политический журнал Military Watch сообщил, что планы Российской Федерации по внедрению систем управления боевыми беспилотниками в авиационный комплекс Су-57 значительно увеличат привлекательность истребителя на рынке вооружения.

Попов оценил новые возможности доработанного «командирского» Су-57, а также объяснил, каким образом самолет и беспилотники будут осуществлять полет в формате «стаи». Он заметил, что совместное использование Су-57 и С-70 значительно увеличит боевой потенциал Воздушно-космических сил Российской Федерации, передает «НьюИнформ».

«Самолеты-беспилотники нужны, и не потому, что они дешевле в производстве. Цена-качество выполнения боевых задач у беспилотника в разы меньше, поскольку в нем нет человека. Зато человека мы сохраняем для того, чтобы он наносил главные удары», – заявил Попов.

Военный эксперт объяснил, что «командирский» Су-57 способен вести за собой сразу несколько «Охотников», которые будут использоваться при прорыве средств ПВО противника, а также при выполнении боевых воздушных операций различного характера и сложности. С-70 может выполнять роль небольшого беспилотника, способного незаметно пролететь там, куда опасно находиться истребителю с пилотом.

Попов также указал на планы Москвы по модернизации истребителей, которые уже находятся на вооружении ВКС РФ. Такие боевые машины, как Су-27 могут получить специальный комплекс, который позволит приблизить их к возможностям «пятого поколения».

Ранее заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин оценил статью издания Defence Express об «убийце» российского танка Т-14 «Армата». Он отметил, что журналисты портала попросту некомпетентны в данной теме.