В США пожаловались, что в России не осталось целей для новых санкций

Вашингтон, 9 августа. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что введено уже столько антироссийских санкций, что у Вашингтона почти не осталось возможностей для последующих ограничений.

«Ни одна администрация не была жестче с Россией, чем нынешняя, мы ввели санкции против сотен организаций. Нам почти не осталось, против кого вводить санкции в России...» — отметил О'Брайен в эфире телеканала CBS.

По его словам, у США осталось мало возможностей для санкций, однако администрация Трампа продолжает «посылать сигналы». О'Брайен заявил, что в Вашингтоне знают о попытках России, Китая и Ирана повлиять на президентские выборы в США.

«Будут жесткие последствия, если какое-либо государство попытается вмешаться в наши свободные и честные выборы. Вне зависимости от того, делают ли их лидеры ставку на президента Трампа или Джо Байдена — это не имеет значения», — сказал советник американского президента.

Недавно глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина вновь обвинил Москву во вмешательстве в американские выборы. По его словам, Россия предпринимает ряд шагов с целью «очернить» Джозефа Байдена — кандидата на пост президента от Демократической партии, передает RT. Также Эванина утверждает, что Москва якобы стремится улучшить позиции Трампа, используя социальные сети и телевидение.