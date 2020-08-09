Польша выманивает деньги у НАТО под предлогом «российской угрозы»

Москва, 9 августа. Военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал статью польского издания Gazeta Finansowa о российской армии. В интервью информационному изданию «Слово и Дело» Литовкин заметил, что антироссийская риторика Варшавы переходит все немыслимые границы. Он объяснил, зачем польские СМИ регулярно публикует материал о российской угрозе, а также указал на недостатки подобного подхода.

Ранее журналисты информационного портала Польши Gazeta Finansowa рассказали о военном потенциале Российской Федерации. Они назвали российскую армию так называемым «мыльным пузырем», на который Москва якобы тратит огромное количество денег.

Литовкин, комментируя материал польских журналистов, раскритиковал их мнение о российской армии. Он напомнил, что в Варшаве до сих пор не могут определиться в оценке вооруженных сил Российской Федерации, пытаясь манипулировать информацией. В СМИ Польши регулярно появляются антироссийские и русофобские статьи, в которых сообщается о так называемой «российской угрозе». В это же время в Варшаве рассказывают сказки про «мыльные пузыри».

По словам военного эксперта, подобный подход легко объяснить — Варшава приманивает НАТО и американские войска «российской агрессией». Таким же образом польские власти оправдывают перед жителями страны растущий военный бюджет.

«С одной стороны, кричат, что российская армия — мыльный пузырь. С другой — кричат, что не сегодня-завтра Россия нападет на Польшу, и приманивают американские войска на свою территорию», — объяснил Литовкин.

Об этом свидетельствуют и официальные данные, представленные Варшавой – польское правительство отправило запрос в Вашингтон на размещение американского военного контингента, который был выведен из Германии. Польские власти готовы построить новые военные базы для США, а также выделить на это более 2,5 миллиардов долларов.

«Как говорят в народе: «Вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте», — с иронией резюмировал эксперт.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал о боевых комплексах Российской Федерации, которые способны уничтожить более половины всего флота ВМС США. Речь идет о подводной лодке «Белгород» с системой «Посейдон» на борту.