Берлин, 9 августа. США по-прежнему пытаются препятствовать строительству газопровода, на этот раз собираясь ввести новые санкции против деятельности немецких и европейских компаний.

Как сообщает немецкое информационное издание Süddeutsche Zeitung, в письме трех американских сенаторов содержатся открытые угрозы финансовому благополучию порта Засниц. Политики открыто заявляют, что если гавань не откажется от поддержки СП-2, то окажется в глубоком экономическом кризисе.

Вашингтон уверен, что газопровод представляет собой «угрозу европейской энергобезопасности и американской национальной безопасности». В ответ в Берлине уже отреагировали на угрозы введения санкций. Представитель зеленых и эксперт по внешней политике Юрген Триттин раскритиковал Вашингтон за планы по введению санкций. Он заявил, что подобный шаг со стороны американцев является «объявлением экономической войны».

«Дурная привычка американских писем с угрозами в адрес немецких компаний возобладала. Вмешательство в суверенитет Германии и Европейского союза достигло невиданной агрессивности, которую нельзя оставлять без ответа», — заявил Триттин.

В результате введения санкций могут пострадать 120 европейских компаний. Немецкое издание уже назвало достройку газопровода «Северный поток — 2» политическим противостоянием Берлина и Вашингтона.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в комментарии ФАН рассказал, что защитой от санкций для европейских стран может выступить «Коммюнике о мерах по усилению финансового и экономического суверенитета ЕС», над которой сейчас ведется работа в Европейской комиссии. Коммюнике повысит устойчивость ЕС к санкциям и позволит достроить «Северный поток — 2» в стабильной политической обстановке.