Вирусолог из Британии раскрыл загадку российской вакцины от коронавируса

Лондон, 9 августа. Британский врач-вирусолог Мухаммад Мунир в эфире RT объяснил, почему России удалось первой создать вакцину от коронавируса. Как отмечает специалист, российские ученые имеют опыт создания препаратов в короткие сроки.

Мунир отмечает, что у российских исследователей была так называемая «фора из прошлого», так как четыре года назад они первыми создали лекарство от лихорадки Эбола.

«Опыт, полученный при создании такого серьезного препарата в короткие сроки, несомненно, помог российским специалистам», — говорит британский вирусолог в эфире RT.

Он подчеркнул, что созданный в России препарат от COVID-19 могут критиковать на Западе. При этом Мунир отмечает, что если вакцину одобрило российское научное сообщество, то ее также одобрят и специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев отмечал, что разработанную центром им. Гамалеи вакцину от коронавируса в первую очередь получат медики и пожилые россияне. Регистрация вакцины начнется 12 августа.

Также Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России недавно запатентовало отечественный препарат «Лейтрагин». Лекарство поможет пресечь инфицирование коронавирусом или существенно смягчить симптомы болезни.