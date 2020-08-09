Террористы в Нигере расстреляли группу французских туристов

Ниамей, 9 августа. Неизвестные террористы расстреляли группу французских туристов в юго-западной части Нигера в районе поселка Куре, сообщает Jeune Afrique со ссылкой на губернатора региона.

Убийство произошло около 11.30 по местному времени в провинции Тилабери в часе езды от столицы Нигера — города Наимей, неподалеку от места обитания последнего стада жирафов в Западной Африке. Среди погибших шестеро туристов из Франции, а также водитель и гид группы.

Личности нападавших остаются неизвестными. Сообщается, что бандиты прибыли к месту нападения на мотоциклах и устроили засаду на прибывающих туристов. Семеро участников группы были убиты на месте, а одну женщину, попытавшуюся убежать, террористы догнали и зарезали.

Примечательно, что туристы передвигались в автомобиле, арендованном у французской неправительственной организации, один из сотрудников которой был казнен террористами «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в Сирии в 2014 году.

Ранее в провинции Тилабери, неподалеку от границы Буркина-Фасо были похищены десять сотрудников неправительственной организации Action et Program Impact Sahel, которые раздавали гуманитарную помощь. Нападающие также передвигались на мотоциклах, но вместе с пленниками в руках боевиков оказались два принадлежавших волонтерам внедорожника.

Вероятно, нападения совершались террористами из запрещенной в РФ организации «Боко-Харам», зародившейся на территории Нигерии и распространившей свое влияние на соседние Чад, Нигер и Камерун. Группировка, аффилированная с ИГ1 (запрещено в РФ), осуществляет нападения с 2009 года, несмотря на усилия местных властей. Жертвами боевиков стали уже около 50 000 жителей региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.