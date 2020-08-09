Бузова старательно игнорирует «двойника-трансгендера»

Москва, 9 августа. В Сети набирает популярность девушка-двойник российской певицы Ольги Бузовой. В Instagram появилась страница под ником Ne buzova, в которой подражательница Бузовой публикует фотографии и видеоролики. Она признается, что сделала операцию «под Бузову» и теперь старательно копирует поведение, жесты и фразы звезды. При этом подписчики уверены, что двойником Бузовой является мужчина-трансгендер, представители которых славятся своими отличными способностями к подражанию.

«Не похожа, думаю мужик», — пишет olga___0808.

«Похожа, но не совсем. Больше транса похожа», — отмечает i1988kiss.

«Надеюсь не мужик», — пишет farmacista_amore1980.

«Это мужик! Скулы выделяются», — отмечает strazzik54.

«Бровки чуть-чуть другие, а так очень даже не плохо», — пишет marko_time.

«Вообще не похожа на Бузову! Ольга девушка, а это…», — уверен zu.egor94.

При этом сама Ольга Бузова пока не комментирует появление двойника. Звезда старательно игнорирует все, что связано с Ne buzova.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг самых успешных российских звезд в возрасте до 40 лет. Первое место второй год подряд занял спортсмен Хабиб Нурмагомедов. Бузова заняла вторую строчку рейтинга. По данным издания, ее заработок составляет 2,7 млн долларов.

Позднее мама телеведущей Ирина Бузова прокомментировала солидные заработки дочери. Она подчеркнула, что хоть Ольга и постоянно в работе, но к достоверности размера дохода теледивы мама относится скептически.