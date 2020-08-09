Сатановский нашел связь между протестами и взрывом в Бейруте

Бейрут, 9 августа. Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский заявил, что беспорядки в Ливанском государстве — вполне закономерная ситуация, так как у руководства страны не хватает ресурсов для решения этой проблемы.

Как сообщает «ПолитЭксперт», в беспорядках в столице Бейруте пострадали уже более 700 человек. Во время протестов участники ворвались в здания министерств иностранных дел, экономики, энергетики и окружающей среды, требуя отставки правительства.

Мощнейший взрыв в районе порта столицы произошел вечером 4 августа. Причиной стала детонация более 2,7 тонны нитрата аммония. Взрывная волна охватила 200 км, в городе разрушены сотни зданий, не менее 300 тысяч человек лишились жилья, более 150 — погибли.

Сатановский убежден, что взрыв и протесты взаимосвязаны.

«После этого взрыва народ и попер растирать в порошок свое недееспособное правительство, которое не в состоянии ни наладить уборку мусора, ни обеспечить условия хранения для взрывчатки, которая там годами валялась», — считает эксперт.

Востоковед уверен, что нормализовать ситуацию Ливан не сможет, так как «не состоялся как государство». При этом другие страны не будут брать на себя ответственность за попытки восстановить мир в Бейруте, поскольку это бесполезно.

«Кому еще нужна такая головная боль? На это надо тратить кучу денег, это все надо держать под контролем, когда начнется очередная резня или вспышка гражданской войны, когда террористы проснутся. Это такой регион. Его брать под контроль бесполезно и никому не нужно», — заявил Сатановский.

Единственным выходом для помощи стране эксперт считает гуманитарную помощь гражданам Ливана. Как пример он привел Россию, которая уже направила в страну несколько самолетов МЧС, и Израиль, оказывающий соседям медицинскую помощь.