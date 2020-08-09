Москва, 9 августа. Юрист Михаил Барщевский прокомментировал опубликованный в Facebook пост с обвинениями в изнасиловании в свой адрес. По его словам, истинный автор публикации скрыл имя под псевдонимом и уже пытался привлечь его к ответственности за это.

«Во-первых, Елена Радаева — это псевдоним. Во-вторых, она имеет диагноз «шизофрения», «бред навязчивых идей». Это официальный диагноз», — пояснил защитник в комментарии «360».

По словам Барщевского, женщина уже подавала аналогичное заявление в прокуратуру два года назад. По факту ее обращения было проведено расследование, в результате которого она получила отказ в возбуждении уголовного дела. Тогда же стало известно о ее диагнозе. Юрист подчеркнул, что «не обзывается», девушка — «реальная сумасшедшая».

Ранее пользовательница, зарегистрированная в Facebook под именем Елена Радаева, выложила в соцсети пост, где сообщила, что известный адвокат надругался над ней. Она рассказала, что столкнулась с проблемами с бизнесом, и ей грозил тюремный срок. Когда она обратилась к Барщевскому, он «воспользовался ее отчаянием» и «принудил к сексу». По ее словам, после случившегося она пыталась свести счеты с жизнью и лечилась от депрессии.

Из доказательств у нее есть фотографии, на которых, по ее утверждению, переписка с дочерью юриста. Она якобы подтверждает ее связь с ним. Радаева заявила, что готова доказать свою правоту на детекторе лжи.

Подобные новости о Барщевском появляются не в первый раз. В 2018 году женщина по имени Юлия также заявляла об изнасиловании, которое якобы произошло в 2011 году. Тогда юрист назвал обвинения неудавшимся шантажом.