Лидер группы «Руки вверх» вошел в список богатейших звезд России

Москва, 9 августа. Известный российский певец, лидер «Руки вверх» Сергей Жуков вошел в рейтинг самых богатых звезд отечественной эстрады.

Артист расположился на 11 месте, заработав за год более пяти миллионов долларов. Он не только выступает на сцене, но и является владельцем большого бизнеса.

Жуков уже стал ресторатором и экспертом в кондитерском деле. Артист также планирует работать в сфере туризма и разработки компьютерных игр. Сам певец спокойно комментирует информацию о богатстве.

Он честно рассказал поклонникам о доходах и признался, что у него нет предметов роскоши. На протяжении 23 лет Жуков снимал квартиру и только в 2019 году приобрел собственное жилье в ипотеку.

Жуков заявил, что рейтинг был составлен неправильно. Журналисты опубликовали данные о доходах звезды, но забыли рассказать о расходах.

По словам певца, у него нет дворцов на Рублевке. И много денег уходит на организацию концертов и съемку музыкальных клипов. Бюджет расписан на разработку новых бизнес-проектов, а также на заработную плату участников команды. Лишь малая часть из того, что зарабатывает артист, остается в семье.

Ранее Жуков опубликовал новый пост в одной из социальных сетей. Он показал фотографии из детства и поностальгировал о былых временах.