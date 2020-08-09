Звезда «Квартета И» показал фото с беременной женой

Москва, 9 августа. 49-летний артист знаменитого комического театра «Квартет И» Леонид Барац сообщил своим поклонникам о скором радостном событии в его семье. Актер опубликовал на странице в Instagram серию снимков, на которых под платьем его молодой жены Анны Моисеевой виден внушительный живот. Барац сохранял интересное положение жены в тайне очень долго и сообщил о нем весьма необычным способом.

«Предположительная дата релиза — октябрь. Предположительные названия — Марк, Даниил, Егор. (Мальдивы. Сделано с любовью)», — подписал фото артист, не оставив секретом то, что они с супругой ждут сына.

Некоторые поклонники актера выразили некоторое удивление, поскольку в прошлом году в социальных сетях обсуждался предполагаемый развод Бараца и Моисеевой. Главной причиной разлада в отношениях назывался гостевой брак пары. Украинка не желала перебираться к мужу в Москву из Киева. Артист же продолжал строить карьеру в России и, предположительно, тоже не хотел переезжать. Но радостное событие развеяло все слухи и показало, что пара лишь укрепила свои отношения в ожидании общего первенца.

Анна Моисеева, экономист и психолог по профессии, стала второй женой Бараца. Брак с ним тоже стал для нее вторым. До встречи с Моисеевой актер был 24 года женат на актрисе Анне Касаткиной, с которой они вместе учились в ГИТИС. В 1994 году у супругов появилась первая дочь, которую назвали Елизаветой. В 2003-м родилась Ева.

Ранее Барац рассказал о критике «Квартета И» из-за премьеры фильма «Громкая связь». Фильм стал адаптацией французской киноленты «Идеальные незнакомцы», и, в отличие от оригинала, завершился счастливо. На картину обрушился шквал критики из-за «кражи» идеи. Барац парировал тем, что отечественная адаптация приближена к российской реальности, что добавляет ей новые смысловые оттенки.