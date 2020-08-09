Хромченко показала поклонникам своих мужчин

Москва, 9 августа. Телеведущая Эвелина Хромченко показала в Instagram фото своих мужчин. Таким образом она ответила на вопросы поклонников о личной жизни.
Эксперт популярной программы «Модный приговор» не любит говорить о своей семье. Она старается не выносить на публику личную жизнь. Однако Хромченко устала от назойливых поклонников и ответила в Stories.
Главным мужчиной в ее жизни является сын Артемий. Он родился в браке с бизнесменом Александром Шумским. Сейчас сын Хромченко учится в магистратуре в Москве и работает по специальности.
Вторым мужчиной оказался художник из Нью-Йорка Дмитрий Семаков. Телеведущая давно состоит в отношениях с Семаковым, но в загс не спешит.
«Эвелина! Восхищаюсь Вами! Вы наша Коко Шанель! Даже круче!» — написала поклонница.
«Эвелина, впервые познакомилась с вашим голосом в фильме «Дьявол носит Прада». И уже потом фото и статьи в журналах,«Модный приговор»! Ваш стиль, тонкий юмор, внешность, интеллект, шарм. Перечислять можно бесконечно. Безупречно все!» — сделала комплимент другая подписчица.
«Ваши образы, пикантность и интеллект! Передачу смотрю, ловлю ваши интонации, значимость слов. Спасибо. Будьте всегда», — попросила фанатка.