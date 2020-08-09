Хромченко показала поклонникам своих мужчин

Москва, 9 августа. Телеведущая Эвелина Хромченко показала в Instagram фото своих мужчин. Таким образом она ответила на вопросы поклонников о личной жизни.

Эксперт популярной программы «Модный приговор» не любит говорить о своей семье. Она старается не выносить на публику личную жизнь. Однако Хромченко устала от назойливых поклонников и ответила в Stories.

Главным мужчиной в ее жизни является сын Артемий. Он родился в браке с бизнесменом Александром Шумским. Сейчас сын Хромченко учится в магистратуре в Москве и работает по специальности.

Вторым мужчиной оказался художник из Нью-Йорка Дмитрий Семаков. Телеведущая давно состоит в отношениях с Семаковым, но в загс не спешит.